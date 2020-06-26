Kuveyt Türk’ten bir teknolojik ürün daha

Söz konusu dönüşümle birlikte banka ve finansal kurumların yanı sıra kimlik doğrulama çözümüne ihtiyaç duyan mobil uygulama yayıncıları da artık bulut üzerinden mobil uygulamalarını çok kolay bir şekilde entegre ederek kullanıcı doğrulaması sağlayabilecek.

Tüm sektör kullanabilecek

Architecht Genel Müdürü Dr. Mücahit Gündebahar, yaptığı değerlendirmede, “Finansal teknolojiler ve güvenlik gibi alanlarda yenilikçi teknolojiler geliştirip ihraç eden bir yazılım şirketi olarak çalışmalarımıza yoğun şekilde devam ediyoruz. Finansal işlemler için hayati öneme sahip güvenlik çözümleri sunuyoruz. Çok faktörlü kimlik doğrulaması yapan PowerFactor ürünümüzle, birçok bankanın 25’ten fazla mobil uygulamasını kullanan 2 milyona yakın bankacılık ve finans müşterisinin güvenliğini sağlıyoruz. Yaptığımız çalışmalar sonucunda PowerFactor’ü, SaaS olarak doğrulama ihtiyacı bulunan tüm sektörler için kullanıma sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

PowerFactor nedir?

Banka ve finans mobil uygulamaları için basit ve güvenli doğrulama sağlayan PowerFactor, çok faktörlü bir kimlik doğrulama (MFA) çözümüdür. Çok adımlı kimlik doğrulama yöntemi olarak da bilinen bu yöntem, “device as a token”yoluyla müşterinin cihazını doğruladıktan sonra 6 rakamlı bir PIN belirleyerek mobil uygulamaya giriş yapılabilmesini sağlıyor. Kullanıcı dilerse biyometri katmanını da ekleyerek bankacılık hesabına güvenli bir şekilde erişebiliyor. Passwordless yaklaşımıyla da müşteriye bankacılık şifresini kullanmadan mobil şubeye hızlı giriş yapabilme deneyimi sunuyor. Özellikle işlem doğrulaması konusunda mobil ve web doğrulamaya ek olarak akıllı saat ya da QR kod üzerinden onay alınabilmesini sağlayarak müşterilerin alternatif yöntemlerle de güvenliğini sağlıyor. Gelişmiş güvenli altyapısıyla işlem sırasında ağ saldırıları gibi risk oluşturabilecek durumların önüne geçilebiliyor. Herhangi bir dolandırıcılık girişimi durumunda güvenlik en üst düzeye çıkarılarak müşterilerin hesapları bilgisayar korsanlarına karşı korunuyor.