Kuveyt Türk’ten ‘altın’ reklâm Kuveyt Türk, altının bankanın teminatı altına alındığına vurgu yapılan bir reklâm filmi yayınlıyor.

Katılım bankası Kuveyt Türk, yeni bir reklâm filmi yayınlıyor. Gram İstanbul imzalı filmde beşikteki bebeğe takılan ve evin bütçesinden ayrılarak alınan altınların güvenle saklandığı takdirde hayalleri nasıl gerçeğe dönüştürdüğüne dikkat çekiliyor. Güvenli liman altının Kuveyt Türk teminatı altına alındığına vurgu yapılan filmin yönetmen koltuğunda İrfan Yıldırım oturuyor.

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