Kuveyt Türk’ten Afrika atağı

Katılım bankacılığı alanında yurt içinde gerçekleştirdiği öncü çalışmalarını yurt dışında da sürdüren Kuveyt Türk, Türkiye’nin iş diplomasisi örgütü DEİK ile iş birliğine giderek “Cezayir, Fas, Tunus Ülke Günü” etkinliği gerçekleştirdi. Etkinliğe Cezayir, Fas ve Tunus’tan temsilciler ile çok sayıda iş insanı ve firma temsilcisi katıldı. Etkinliğin açılışında konuşan Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki dostluğa dayalı ilişkiye vurgu yaparak, bu doğrultuda ticari ilişkilerin her geçen yıl geliştiğini kaydetti.

“3 ÜLKEDEKİ MUHABİR BANKA AĞIMIZI GENİŞLETECEĞİZ”

Türkiye ile 54 Afrika ülkesi arasındaki toplam ticaret hacminin 20,6 milyar dolara ulaştığını belirten Uyan, “Kuveyt Türk’ün Afrika ülkeleri ile toplam dış ticareti hacminde Cezayir, Fas ve Tunus’un payı ihracatta yüzde 32, ithalatta ise yüzde 25. Bu da, 3 ülkenin dış ticarette ne derece önemli bir yere sahip olduğunun en güçlü göstergelerinden biridir” dedi. Ufuk Uyan, 2018 yılında Fas, Cezayir ve Tunus’u stratejik ülkeler olarak belirlediklerini, bu ülkelerdeki muhabir banka ağlarını genişletmek ve Türkiye’nin dış ticaret hacmine olan katkılarını artırmak için muhabir banka ziyaretlerini ve firma görüşmelerini yoğunlaştırdıklarını bildirdi.