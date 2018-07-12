Kuveyt Türk’ten 9 girişimci ekibe destek

400’ün üzerinde başvuru arasından seçilen 9 startup, server bulut desteği, ofis kullanımı, API konusunda uzman mentorluk desteği, yatırım fonu başvurusunda öncelik, yatırım networkleri ile işbirliği gibi birçok imkandan faydalanıyor. Kuveyt Türk’ün destek verdiği Lonca Girişim’e seçilmeyi başaran 9 girişimci, çalışmalarını kamuoyuyla paylaşıyor. Hayallerini gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaşarak Lonca Girişim’e seçilen start-uplar, özel projelerini, girişimcilik hikayelerini ve gelecek hedeflerini bugün Türk Telekom Stadyumu, GS Workinton Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda sergileyecek.