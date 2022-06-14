Kuveyt Türk’e ‘Yılın İşlemi’ ödülü

Ödül, Dubai’de Kuveyt Türk’ün Hazine ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ruşen Ahmet Albayrak ve Finansal Kurumlar Müdürü Turgay Çavaş’a takdim edildi.

4.3 milyar dolarlık talep

Kuveyt Türk’ün geçen yıl gerçekleştirdiği 350 milyon dolar tutarındaki 10 yıl vadeli ve 5’inci yılın sonunda erken itfa opsiyonu olan sürdürülebilir sukuk ihracına Kıta Avrupası, Birleşik Krallık, Amerika, Asya ve Körfez dahil geniş bir coğrafyadan 150’nin üzerinde yatırımcı kuruluş katılmış; 4.3 milyar doların üzerinde talep gelmişti.

Yatırımcıların yoğun ilgisi sayesinde talep miktarı sukuk ihracının 12 katını aşarak yüzde 6.125’le Kuveyt Türk’e 2017 yılından beri Türkiye’den ihraç edilen en iyi Tier 2 fiyatlamasını getirmişti. Geniş bir katılımcı kitlesine ulaşan ihraçta yatırımcı çeşitliliği sağlanmıştı. 100’e yakın yatırımcıya dağıtım yapılmıştı. Dağıtımın yüzde 20’si ise tamamen yeşil veya sosyal içerikli fon yatırımcılarına gerçekleştirilmişti.

Yeşil projeleri finanse edecek



Dünyanın ilk Sürdürülebilir Tier 2 Sukuk İhracı olan işlemle Kuveyt Türk, sukuk alanında yeni bir aşama kat etmiş oldu. İşlemi, bankanın ve piyasanın diğer sukuk ihraçlarından ayıran temel nokta ise ESG yapıda olması. Sürdürülebilir sukuktan elde edilen kaynak, yenilenebilir enerji finansmanı başta olmak üzere yeşil ve sosyal proje finansmanlarında değerlendiriliyor. İlgili projeler, katılım finans prensiplerinin yanı sıra Kuveyt Türk’ün Sürdürülebilir Finans Kapsam Dokümanı ve global çevresel danışmanlık firmasından aldığı ikinci taraf görüşüne uyumlu olarak seçiliyor.

ESG yapıdaki sürdürülebilir sukuk ihracı, güçlü bir KOBİ portföyü bulunan ve aynı zamanda yenilenebilir enerji fonlamalarında sektör öncülerinden Kuveyt Türk’ün hem yeşil hem de sosyal fonlamalara olan desteğini de ortaya koyuyor.