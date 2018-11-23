THY- Euroleague
0553 313 94 23

Kuveyt Türk'e Türkiye'nin en güçlü İslami bankası ödülü

Katılım Bankası Kuveyt Türk, “Türkiye’nin En Güçlü İslami Bankası” ödülüne layık görüldü.

23 Kasım 2018 Cuma 14:49
Kuveyt Türk'e Türkiye'nin en güçlü İslami bankası ödülü

Kuveyt Türk, uluslararası alanda aldığı ödüllere bir yenisini daha ekledi.

Dünyanın önde gelen finansal hizmetler kuruluşu Cambridge IFA tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen IRBA’da (Islamic Retail Banking Awards) Kuveyt Türk, “Türkiye’nin En Güçlü İslami Bankası” ödülüne layık görüldü. Ödül, Kuveyt Türk adına Özel Bankacılık Grup Müdürü Ali Bağatır’a takdim edildi.

21 Kasım’da Dubai’de düzenlenen ödül törenine ilişkin açıklamada bulunan Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, şu değerlendirmelerde bulundu: “Güçlü sermaye yapısı ve dinamik kurumsal yönetim anlayışıyla öne çıkan bankamızın Türkiye’nin En Güçlü İslami Bankası ödülünü alması, ne kadar doğru bir stratejiyle ve konumlandırmayla ilerlediğimizin kanıtı olmuştur. Kuveyt Türk olarak yalnızca katılım bankaları arasında değil tüm bankacılık sektöründe ilklere imza atmış bulunuyoruz. Müşteri odaklı yaklaşımımız, teknoloji ve inovasyon eksenli verimlilik çalışmalarımız ve dijital dönüşüm yolunda attığımız adımlarla gücümüze güç katarak büyümeye devam edeceğiz.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 14:49
  1. Ufuk Uyan
  2. Kuveyt Türk

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rus Büyükelçi Karlov suikastine ilişkin iddianamede, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 28 şüpheli yer aldı.
    1. Rus Büyükelçi Karlov suikastine..
    2. Karlov iddianamesinde, Gülen'in yanı..
    3. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey..
    4. Yeniden Refah Partisi yönetiminde..
    5. BiP ile belediyeler dijitalleşiyor
    6. İstanbullu kadınlar 'Pembe Vagon'da..
    7. Başkan Erdoğan ailesinin kabrini..
    8. Kuveyt Türk'e Türkiye'nin en güçlü..
    9. Yemenli babaların tek hayali..
    10. İtalyan moda devi Çin'den özür diledi
    11. Suudi Arabistan'da felaket! 35 kişi öldü
    12. "Biz büyük, köklü bir milletiz"
    13. ‘Efsane indirim’de hafta sonu fırsatı
    14. Efsane İndirim'eözel ödeme..
    15. Cübbeli Ahmet Hoca müşahede altında!
    16. GRAFİKLİ - Demirtaş, 12 davada..
    17. "TFF son dakika golü attı"
    18. "Cezayir'in Fas'ın diyalog çağrısını..
    19. Adıyaman'da yankesicilik şüphelileri..
    20. Sümeyye Erdoğan'a çirkin iftira!
    'Maceracı' yakalandı!
    'Maceracı' yakalandı!
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Milli savaş uçağı için tarih verildi
    Milli savaş uçağı için tarih verildi

    Günün Karikatürü

    23 Kasım 2018
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular
    Erdoğan talimat verdi! 'Ekmek, yağ, bal yemeli mi yememeli mi araştırılsın'
    Erdoğan talimat verdi! 'Ekmek, yağ, bal yemeli mi yememeli mi araştırılsın'