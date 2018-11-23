Kuveyt Türk'e Türkiye'nin en güçlü İslami bankası ödülü

Kuveyt Türk, uluslararası alanda aldığı ödüllere bir yenisini daha ekledi.

Dünyanın önde gelen finansal hizmetler kuruluşu Cambridge IFA tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen IRBA’da (Islamic Retail Banking Awards) Kuveyt Türk, “Türkiye’nin En Güçlü İslami Bankası” ödülüne layık görüldü. Ödül, Kuveyt Türk adına Özel Bankacılık Grup Müdürü Ali Bağatır’a takdim edildi.

21 Kasım’da Dubai’de düzenlenen ödül törenine ilişkin açıklamada bulunan Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, şu değerlendirmelerde bulundu: “Güçlü sermaye yapısı ve dinamik kurumsal yönetim anlayışıyla öne çıkan bankamızın Türkiye’nin En Güçlü İslami Bankası ödülünü alması, ne kadar doğru bir stratejiyle ve konumlandırmayla ilerlediğimizin kanıtı olmuştur. Kuveyt Türk olarak yalnızca katılım bankaları arasında değil tüm bankacılık sektöründe ilklere imza atmış bulunuyoruz. Müşteri odaklı yaklaşımımız, teknoloji ve inovasyon eksenli verimlilik çalışmalarımız ve dijital dönüşüm yolunda attığımız adımlarla gücümüze güç katarak büyümeye devam edeceğiz.”