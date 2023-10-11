Kuveyt Türk’e ‘En İyi Müşteri Hizmetleri’ ödülü

İnovatif ürün ve hizmetleriyle öne çıkan Kuveyt Türk, müşterilerine sunduğu deneyim ve memnuniyet odaklı katılım finans hizmetiyle ödüle layık görüldü. İngiltere’nin önde gelen finans ve iş analizi yayınlarından biri olan International Finance dergisinin düzenlediği “International Finance Awards 2023” kapsamında Kuveyt Türk, “Best Customer Service Bank – En İyi Müşteri Hizmetleri” ödülünün sahibi oldu.

Kuveyt Türk Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, ödülle ilgili yaptığı açıklamada, “2025 stratejimizde, ‘Müşteri deneyiminde Türkiye’nin en iyi finans kuruluşu olmak’ hedefi yer alıyor. Bu kapsamda tüm süreçlerimizi, müşteri deneyimini ve memnuniyetini odağımıza alarak ilerletiyoruz. Yüksek bir müşteri memnuniyeti sağlamak için iş modellerimizi sürekli geliştiriyor, ürün ve hizmetlerimizi müşterilerimizin güncel beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda çeşitlendiriyoruz. Müşteri memnuniyetine yönelik çalışmalarımızın uluslararası ödüllerle taçlandırılıyor olmasını kıymetli buluyoruz. 2025 stratejimiz doğrultusunda 10 milyon müşterimize en iyi müşteri deneyimini yaşatma hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı artan bir ivmeyle sürdüreceğiz” dedi.

Uçtan Uca Müşteri Deneyimi Modeli

Kuveyt Türk’ün 2021 yılında devreye aldığı 'Uçtan Uca Müşteri Deneyimi Modeli’, metin ve veri analizi içermesi, tüm temas noktalarındaki skorları detaylı olarak ortaya çıkarmasıyla ön plana çıkıyor. Uçtan Uca Müşteri Deneyimi Modeli'nde çalışanlarla ve müşterilerle görüşmeler ve çalıştaylar düzenleniyor. Bu görüşmelerde alınan geri bildirimler tüm kanallarda incelenerek gerekli aksiyonlar alınıyor. Tasarım odaklı düşünme metodunun, müşteri geri bildirimlerinin ve verinin kritik rol oynadığı modelde, müşterilerin beklentileri ile gerçekleşme oranları arasındaki farklara odaklanılıyor ve hata oranları da belirleniyor. Daha sonra, müşteri beklentilerinin gerçekleşme, başarı ve hata oranları ölçülerek deneyim skorları oluşturuluyor. Böylece, müşteri deneyiminin iyileştirilmesi ve beklentilerin tam anlamıyla karşılanması amaçlanıyor. Ayrıca, kurum içi deneyim yetkinliği için Kuveyt Türk Akademi ile birlikte yapılan Deneyim Akademisi çalışmalarıyla eğitim alan yüzlerce çalışan, deneyim çalışmalarını kendi iş birimlerinde devam ettirerek, deneyim kültürünün kurum içinde yaygınlaşmasına destek oynuyor.

Kuveyt Türk, ‘Uçtan Uca Müşteri Deneyimi Modeli’ ile PSM AWARDS 2022’de ‘Yılın Ekibi’ kategorisinde altın ödül almaya hak kazanırken, Kuveyt Türk’ün yüzde 100 iştiraki olan teknoloji şirketi Architecht ise ‘Dijital Bankacılık Platformu’ ile ‘Yılın Teknoloji Sağlayıcısı’ kategorisinde altın ödüle layık görülmüştü.



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