Kuveyt Türk ve ONSA Rafineri’den iş birliği

Katılım bankası Kuveyt Türk, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından devreye alınan ‘Altın Tasarruf Ekosistemi Projesi’ kapsamında önemli bir adım attı. Banka, Assos ve Altınbaş kuyumcularını bünyesinde bulunduran ONSA Rafineri’yle güç birliğine gitti. Buna göre Kuveyt Türk ONSA Rafineri’ye bağlı kuyumcular kanalıyla müşterilerine altın tasarruflarını kolay ve güvenilir bir şekilde değerlendirme hizmeti sunuyor. Mücevheratlar, kolay ve güvenli bir şekilde 24 ayar saf altına dönüştürülerek hesaplara yatırılabiliyor. Birikimlerini kurdaki dalgalanmalara karşı korumak isteyen müşteriler ise altınlarını TL’ye çevirerek ‘Dönüşüm Destekli TL Katılma Hesabı’ açabiliyor.

Güçler birleştirildi

Kuveyt Türk Bireysel ve Özel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, ilk kez 2011 yılında gerçekleştirdikleri ‘Altın Toplama Günleri’yle müşterilerin ziynet eşyalarını her ay belirli günlerde şubelere getirip 995/1000 saflıkta hesaplarına yatırmalarına yönelik hizmet sağladıklarını belirtti. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Altın Tasarruf Ekosistemi Projesi’ çerçevesinde yeni iş birlikleri ve projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini aktaran Oral, “Son olarak ülkemizin önde gelen altın rafinelerinden, Assos ve Altınbaş kuyumcularını bünyesinde bulunduran ONSA Rafineri’yle güç birliğine gittik. Bu sayede daha çok müşterimize ulaşarak altınlarını en güvenilir şekilde faizsiz finans prensiplerine uygun olarak değerlendirmelerine imkân sağlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Altınlar güvende

Yeni dönemde müşteriler, altınlarını cari hesaplarına ya da ‘Ziynet Altın Katılma Hesabı’na yatırarak kazanç elde etme imkânına sahip oluyor.

Altın hesapları, gerçek kişiler için 200 bin TL’ye kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) güvencesi altında bulunuyor. Birikimlerini kurdaki dalgalanmalara karşı korumak isteyen müşteriler ise altınlarını TL’ye çevirerek ‘Dönüşüm Destekli TL Katılma Hesabı’ açabiliyor. ‘Dönüşüm Destekli TL Katılma Hesabı’ açan müşteriler, birikimlerini altında meydana gelecek ani kur farkına karşı koruyabiliyor. Stopaj oranının yüzde sıfır olduğu bu sistemde müşteriler, kâr payı getirisine ek olarak altın kurunda vade başlangıcı ile vade sonu farkına karşı birikimlerini koruma avantajı elde ediyor. Ayrıca müşteriler, Merkez Bankası tarafından sunulan ek getiri olanağına sahip olabiliyor. ‘Altın Bankacılığı ve Altın Toplama Günleri’yle ilgili detaylı bilgiye Kuveyt Türk’ün internet sitesinden ulaşılabiliyor.