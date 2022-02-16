Kuveyt Türk Masfen’le GES için iş birliğine gitti

İş birliği protokolü Antalya’da imzalandı. Protokolle hem yatırımcılar finansmana daha kolay ulaşabilecek hem de ülkenin enerji üretimine katkı sunulacak. GES kurulumu için finansman talebi olan müşteriler, Masfen tarafından Kuveyt Türk’e yönlendirilecek. Banka da enerji çeşitliliğini arttırmak ve öz tüketime katkıda bulunmak için kurulacak GES’ler için gerekli koşulları sağlayan firmalara uygun koşullarda finansman desteği sunacak.

Kuveyt Türk Antalya Bölge Müdürü Abdullah Öztürk hem gelecek nesillerin enerji ihtiyacını karşılamak hem de çevreye verilen zararı azaltabilmek için yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmasına büyük önem atfettiklerini dile getirdi. Bu anlayışla çevre dostu ve yenilenebilir bir kaynak olan güneş enerjisinden yararlanmak isteyen firmalara uygun finansman çözümleriyle katkı sunduklarını kaydetti. Öztürk, “Türkiye’nin bu konudaki öncü şirketlerinden Masfen’le gerçekleştirdiğimiz iş birliğinin önemli bir talebe yanıt vereceğine, yenilenebilir enerji alanında hem Antalya’ya hem de ülkemize katkı sunacağına inanıyoruz. Bununla birlikte GES projelerinin enerjide dışa bağımlı olan ülkemiz için çok büyük bir fırsat barındırdığını görüyoruz. Yeşil enerji uygulamalarının yaygınlaşması, bir yandan sanayicilerimizin ve iş dünyamızın enerji maliyetlerinin düşürülmesine diğer yandan da ülkemiz cari açığının azaltılmasına katkıda bulunuyor” ifadelerini kullandı.