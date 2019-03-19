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Kuveyt Türk Hackathon'a başvurular başladı

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve 110 bin TL ödülün dağıtılacağı yarışmaya başvurular 3 Nisan'a kadar sürecek

19 Mart 2019 Salı 10:29
Kuveyt Türk Hackathon'a başvurular başladı

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk'ün, fintech ve bankacılık alanında yeni projelerin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği Hackathon Yarışması'na başvurular başladı.

Kuveyt Türk'ün açıklamasına göre, inovatif ürün ve hizmetleriyle öne çıkan banka tarafından bu yıl "Geleceğin Bankacılığı" temasıyla düzenlenen etkinliğin üçüncüsü gerçekleştirilecek.

Başvuruların 3 Nisan'a kadar süreceği yarışma, 13-14 Nisan'da Kuveyt Türk Bankacılık Üssü'nde düzenlenecek. Bu yıl dereceye girenlere toplam 110 bin TL ödül dağıtılacak. Yarışmanın birincisine 40 bin TL, ikincisine 30 bin TL, üçüncüsüne 20 bin TL, dördüncü ve beşincisine ise 10'ar bin TL takdim edilecek.

Yarışmaya, fintech ve bankacılık alanında yeni nesil çözümler sunmak isteyen yazılımcılar, grafik tasarımcıları, arayüz tasarımcıları ve proje yöneticileri de başvurabilecek.

Kuveyt Türk Hackathon'da, projenin ilk kez yarışma esnasında üretilecek olması ve daha önce başka bir kurum tarafından düzenlenen herhangi bir organizasyonda sunulmamış olması şartı koşuluyor. Kod yazımında kullanılacak API'ler ise Hackathon'dan kısa bir süre önce yarışmacılara sağlanıyor. Kuveyt Türk, API'lerin kullanımı için takımda en az bir yazılımcının bulunmasını tavsiye ediyor.

Banka, İstanbul dışından yarışmaya katılmak isteyenlerin kişi başı 200 TL'ye kadar yol masraflarını karşılıyor.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 10:29
  1. Kuveyt Türk

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