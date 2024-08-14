Kuveyt Türk büyümeye devam ediyor! "Müşterilerimizin çözüm ortağıyız"

Katılım finans esasları doğrultusunda geliştirdiği yenilikçi ürün ve hizmetleriyle 35 yıldır müşterilerine hizmet veren Kuveyt Türk, 2024’ün ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını kamuoyuna açıkladı. Kuveyt Türk’ün toplanan fon büyüklüğü 513 milyar TL’ye, kullandırılan fon büyüklüğü ise 398 milyar TL’ye yükselirken; net kârı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 54 artarak 15 milyar TL şeklinde gerçekleşti. Öz varlıklarını 57 milyar TL’ye, aktif büyüklüğünü ise 761 milyar TL’ye ulaştıran Kuveyt Türk, aktif büyüklük açısından bankacılık sektöründe 10. sıradaki yerini korurken, katılım finans kuruluşları arasında ilk sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

"Müşterilerimizin çözüm ortağıyız"

2024’ün ilk yarı finansal sonuçlarına yönelik görüşlerini açıklayan Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “Müşteriler tarafından tercih edilen çözüm ortağı olma vizyonumuzla ilerliyor, müşteri odaklı yaklaşımımızı sürdürerek yenilikçi çözümler geliştirmeye devam ediyoruz. 2026 stratejimiz doğrultusunda bir taraftan dijitalleşme yatırımlarımıza ağırlık verirken diğer taraftan insan kaynağımıza yatırım yaparak müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştiriyoruz. Buradaki çabalarımız finansal sonuçlarımıza da yansımış durumda. 2024’ün ilk yarısında elde etmiş olduğumuz başarılar sektördeki konumumuzu sağlamlaştırıyor. Kuveyt Türk Finans Grubu olarak müşterilerimize geniş yelpazede çözümler sunmaya, sektörde öncü olmaya ve yeniliklere imza atmaya devam edeceğiz” dedi.

2024 ikinci çeyrek rakamlarıyla Kuveyt Türk

• 2024 yılının ikinci çeyreğinde kullandırılan fon büyümesi yüzde 19 düzeyinde gerçekleşti.

• Yüksek aktif kalitesi odağıyla donuk alacaklar oranı yüzde 1,27 düzeyinde gerçekleşti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

• 2024 yılının ilk yarısı itibarıyla 513 milyar TL toplanan fon hacmine ulaşıldı.

• Cari hesabın, toplanan fonlar içerisindeki payı yüzde 53 seviyesine yükseldi.

• Yıllıklandırılmış ortalama öz kaynak kârlılığı yüzde 59 düzeyinde gerçekleşti.

• Yasal limiti yüzde 12 olan sermaye yeterlilik oranı yüzde 20 seviyesine ulaştı.