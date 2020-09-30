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Dünya Kuveyt televizyonu açıkladı! İsrail’le el sıkışmayan Kuveyt Emiri öldü
Dünya

Kuveyt televizyonu açıkladı! İsrail’le el sıkışmayan Kuveyt Emiri öldü

Geçtiğimiz temmuz ayında başarılı bir ameliyat geçirdiği belirtilen Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’tan ölüm haberi geldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 23:15:00 -
Kuveyt televizyonu açıkladı! İsrail’le el sıkışmayan Kuveyt Emiri öldü

Yerel siteler ve sosyal medye hesaplarına göre, Es-Sabah, 91 yaşında hayatını kaybetti.

İsrail’le yapılan normalleşme anlaşmalarını desteklemeyen ve “Filistin devleti kurulmadan normalleşme olmaz” diyen Sabah’ın ani ölümü, “Acaba Trump’la el sıkışan oğlu tarafından mı öldürüldü?” sorularını akıllara getirdi.

Trump’ın 18 Eylül’de Beyaz Saray’da ağırladığı Kuveyt Emiri Sabah’ın oğlu, Şeyh Nasır Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah normalleşme yanlısı bir tutum sergilemiş, ABD Başkanı da “Bence onlar (Kuveyt) da İsrail ile normalleşen ülkelerin bir parçası olacak” demişti.

Kuveyt hükümeti önce yalanladı

Kuveyt hükümeti, Emir Sabah’ın öldüğü yönünde sosyal medya ve sitelerde yer alan iddialara itibar edilmemesini isterken, daha sonra Kuveyt televizyonunca emirin öldüğü açıklandı.

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