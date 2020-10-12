Kuveyt, Sisi karşıtı gösteri çağrısı yapan muhalif 3 Mısır vatandaşını ülkelerine teslim etti

İSTANBUL (AA) - Kuveyt'in Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi karşıtı gösteri çağrısında bulunan Mısırlı 3 muhalifi yetkililere teslim ettiği belirtildi.

Kuveyt merkezli El-Kabes Gazetesi'nin üst düzey kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Kuveyt Devlet Güvenlik Teşkilatı geçtiğimiz günlerde 3 Mısır vatandaşını kaosa teşvik ve gösteri çağrısında bulunma suçlamasıyla ülkelerinin İnterpol'üne teslim etti.

Söz konusu kişilerin geçtiğimiz günlerde Mısırlıları hükümete karşı gösterilere teşvik için sosyal medya platformlarında yoğun bir kampanya yürüttüğü aktarılan haberde, Kuveyt'in suçlu iadesi anlaşmaları kapsamında Fervaniye kentinde yakalanan 3 kişiyi soruşturmanın ardından Mısır İnterpolüne teslim ettiği kaydedildi.

Mısır'da bazı kent ve köyler, Sisi'nin görevi bırakması talebinin yanı sıra yaşam koşulları ile mevcut siyasi durumu protesto için 20 Eylül'den bu yana düzenlenen gece gösterilerine tanık oluyor.



İspanya'da yaşadığı belirtilen Mısırlı muhalif Muhammed Ali, geçen sene 20 Eylül'de Mısır halkına yaptığı "Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi rejimine karşı protestolar düzenlenmesi" çağrısını, bu yıl yinelemişti.

Mısır yönetimi, yasalara göre güvenlik birimlerinden izin alan herkesin gösteri düzenleme hakkı olduğunu belirtirken, vatandaşlar ise gösteriler için izin verilmediğinden böyle bir başvuruda bulunmanın mantıklı olmadığını ve başvuranların tutuklanabileceğini ileri sürüyor.

