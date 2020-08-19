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Ekonomi Kuveyt, memur maaşlarını ödemekte zorluk çekiyor
Ekonomi

Kuveyt, memur maaşlarını ödemekte zorluk çekiyor

Yeniakit Publisher
2020-08-19 18:17:34 -
Kuveyt, memur maaşlarını ödemekte zorluk çekiyor

KUVEYT (AA) - Kuveyt Maliye Bakanı Brak eş-Şitan, bu yıl içinde maruz kaldıkları likidite eksikliği nedeniyle şu anda kamu çalışanlarının maaşlarını ödemekte güçlük çektiklerini söyledi.

Kuveyt'in El-Kabes gazetesinin haberine göre, meclisteki genel kurulda konuşan Şitan, ülkesinin, mevcut gelirler göz önünde bulundurulduğunda ülkedeki cari giderleri ancak kasım ayına kadar karşılayabileceğini belirtti.

Petrol gelirlerinde ciddi düşüş olduğunu kaydeden Şitan, hükümetin dengesizlikleri gidermek ve kasım ayına kadar önümüzdeki iki ayın maaşlarının ödenmesi için geçici likidite sağlanmasını önerdiğini dile getirdi.

Şitan, 2020/2021 bütçesinde halen 14 milyar dinar (43 milyar dolar) açık beklendiğine işaret etti.

Nisan-temmuz arasındaki bütçe açığının 4 milyar dinara (12,1 milyar dolar) ulaştığını aktaran Şitan, petrol fiyatlarının iyileşmemesi, borç alınmaması ve mali reform gerçekleştirilmemesi halinde likiditenin tükeneceğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve petrol fiyatlarındaki düşüşün yanı sıra Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretimi azaltma anlaşması gereği ülkede petrol üretiminin 2,2 milyon varile düşürülmesi nedeniyle Kuveyt ekonomisi önemli ölçüde etkilendi.

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