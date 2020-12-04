Kuveyt, Körfez krizinin çözümü konusunda son dönemde verimli görüşmeler olduğunu açıkladı

KUVEYT (AA) - Kuveyt, Körfez krizinin çözümü için 3 yıldan uzun süredir gösterilen çabaların parçası olarak son dönemde "verimli görüşmeler" olduğunu duyurdu.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır es-Sabah, yaptığı yazılı açıklamada, "Son dönemde bütün tarafların, Körfez ve Arap dayanışmasını, istikrarı, ülkeleri arasında kalıcı dayanışma arzularını ve halkları için iyi olanı gerçekleştirecek nihai bir anlaşmaya varma konusunda isteklerini ortaya koydukları verimli görüşmeler gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Sabah, Körfez krizini çözmek için gösterilen bu çabalara vefat eden Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el Cabir es-Sabah'ın öncülük ettiğini, şu anda ise öncülüğün mevcut Emir Şeyh Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile ABD Başkanı Donald Trump tarafından sürdürüldüğünü belirtti.

Bakan Sabah, açıklamasında, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Başdanışmanı Jared Kushner'i bu konuda son zamanlarda yaptığı değerli çabalardan dolayı takdir ediyorum." ifadelerine yer verdi.

- ABD medyasına göre Trump görevden ayrılmadan krizi çözmek istiyor

ABD merkezli The New York Times gazetesinde dün yer alan haberde, "Trump yönetiminin, İran'ın ipini sıkmak amacıyla Körfez krizini görevden ayrılmadan önce çözmek istediği" belirtildi.

Haberde bu yöndeki ilk adımlar arasında, "Trump yönetiminin Suudi Arabistan'a, İran'ın hava sahasını kullanması karşılığında milyonlarca dolar ödeyen Katar'a hava sahasını açması için baskı yapması" olduğu aktarıldı.

Öte yandan Bloomberg ajansında yer alan ve adı verilmeyen kaynaklara dayandırılan haberde ise "Trump'ın baskı yaptığı Suudi Arabistan ve Katar'ın 3 yılı aşkındır süren anlaşmazlığı sona erdirmek için ön anlaşmaya varmaya yakın" oldukları kaydedildi.

Trump'ın Başdanışmanı Kushner'in çarşamba günü, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldiği, görüşmede bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı açıklanmıştı.

- Körfez Krizi

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş, bu ülkeye ekonomik abluka uygulamaya başlamıştı. Bu durum, Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Kuveyt, Körfez krizinin tarafları arasında ara buluculuk için çaba sarf etse de henüz ilişkilerde normalleşme konusunda bir sonuç elde edilemedi.







