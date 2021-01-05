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Aktüel Kuveyt iki yeni petrol sahası keşfettiğini duyurdu
Aktüel

Kuveyt iki yeni petrol sahası keşfettiğini duyurdu

Yeniakit Publisher
2021-01-05 00:30:00 -
Kuveyt iki yeni petrol sahası keşfettiğini duyurdu

KUVEYT (AA) - Kuveyt Petrol ve Su Bakanı Muhammed el-Faris, iki yeni petrol sahası keşfedildiğini duyurdu.

Faris, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilkinin, Kuveyt'in kuzeybatı kesiminde, ikincisinin ise ülkenin kuzeyinde bulunduğunu ifade etti.

Kuveytli Bakan, yeni keşfedilen petrol sahalarının, ülkenin kuzeyine stratejik bir önem kazandırdığını vurguladı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'ne (OPEC) üye olan Kuveyt'in petrol üretimi, normal şartlarda günlük yaklaşık 2,8 milyon varili buluyor.

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