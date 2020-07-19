  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kuveyt Emiri Sabah ameliyat edildi

Yeniakit Publisher
2020-07-19 12:59:53 -
Kuveyt Emiri Sabah ameliyat edildi

KUVEYT (AA) - Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın başarılı bir ameliyat geçirdiği bildirildi.

Kuveyt haber ajansı KUNA'nın haberine göre, Emirlik Divanından Sorumlu Bakan Ali el-Cerrah, 91 yaşındaki Emir Sabah'ın bu sabah başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı.

Cerrah, ameliyat hakkında ise ayrıntı vermedi.

Kuveyt Emiri Sabah'ın dün sağlık kontrolünden geçmek üzere hastaneye kaldırıldığı ve Emirin bazı görevlerinin geçici olarak Veliaht Prens Nevaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a devredildiği duyurulmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı