Kuveyt Emiri, Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nin dayanışma ruhunu güçlendirmesini umduğunu açıkladı

KUVEYT (AA) - Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, 5 Ocak'ta düzenlenecek Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nin bölgenin zorluklarıyla mücadele için Arap ve Körfez dayanışma ruhunu güçlendirmesini umut ettiğini belirtti.

Kuveyt'in resmi ajansının haberine göre, Emir Sabah, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman ve Bahreyn'e ziyaret düzenleyen Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Al-Muhammed es-Sabah'ı kabul etti.

Emir Sabah, bakanın gezisinin sonuçlarından duyduğu memnuniyeti ve bir sonraki Körfez zirvesinin bölgedeki zorluklarla mücadele için kardeşlik ruhunu, Arap ve Körfez dayanışmasını güçlendireceğini umduğunu ifade etti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı 30 Aralık ve 31 Aralık'ta düzenlediği körfez turunda, Katar Emiri, Umman Sultanı, BAE Emiri ve Bahreyn Kralı'na Kuveyt Emiri'nin mesajlarını iletmişti.

KİK'ten 26 Aralık'ta yapılan yazılı açıklamada, Kral Selman'ın, başkent Riyad'da 5 Ocak'ta düzenlenecek zirveye katılım davetini KİK üyesi ülkelerin liderlerine ulaştırması için Genel Sekreter Hacraf'ı görevlendirdiği belirtilmişti.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in zirveye katılması için gönderdiği davetini Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'ye teslim etmişti.

- Körfez krizi

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açtı. Kuveyt, krizin başından bu yana çözüm için taraflar arasında ara buluculuk çabaları yürüttü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner, 2 Aralık'ta Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelmişti. Görüşmede, bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı bildirilmişti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır es-Sabah da 4 Aralık'ta yaptığı yazılı açıklamada, bütün tarafların nihai bir anlaşmaya varma konusunda isteklerini ortaya koydukları verimli görüşmelerin gerçekleştiğini duyurmuştu.

Katar ve Suudi Arabistan da Kuveyt'in açıklamasını olumlu karşılamıştı.