  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ronaldo'suz ilk maçta hüsrana uğradılar
Kuveyt duyurdu! Irak sınırına roket düştü
ABD’den dikkat çeken açıklama: Gelecekte Afganistan’a savaş için geri döneceğiz
Cengiz Ünder'li Marsilya kazandı
Dünya Kuveyt duyurdu! Irak sınırına roket düştü
Dünya

Kuveyt duyurdu! Irak sınırına roket düştü

Kuveyt Genelkurmay Başkanlığı, Irak sınırına katyuşa tipi roket düştüğünü duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-29 00:36:00 -
Kuveyt duyurdu! Irak sınırına roket düştü

Kuveyt Genelkurmay Başkanlığı, Irak sınırına katyuşa tipi roket düştüğünü bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kuveyt ordusu ile İçişleri Bakanlığına bağlı birimler, Irak sınırı bölgesinde tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

Tarama çalışmalarında, sınır bölgesine katyuşa tipi bir roketin düştüğü, herhangi bir can ve mal kaybına yol açmadığı, sınırdaki durumun normal olduğu saptandı.

Kuveyt Genelkurmay Başkanlığı, dün sabah saatlerinde, bir ABD üssünün çevresini hedef alan 3 roketin Kuveyt hava sahasını aştığına dair medyada çıkan haberlerin doğru olmadığını açıklamıştı.

Son aylarda, kimliği belirsiz kişilerce Irak’taki ABD ve uluslararası koalisyona ait hedeflere yönelik saldırılar düzenleniyor. Saldırıların arkasında İran’a yakın Şii milis grupların olduğu iddia ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay