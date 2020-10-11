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Aktüel Kuveyt, BAE ve Filistin'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Aktüel

Kuveyt, BAE ve Filistin'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeniakit Publisher
2020-10-11 15:48:08 -
Kuveyt, BAE ve Filistin'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı Kuveyt'te 658'e, Birleşik Arap Emirlikleri ve (BAE) Filistin'de 445'e yükseldi.

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle son 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 548 kişide virüs tespit edildiği, 546 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 658'e, vaka sayısının 111 bin 116'ya, iyileşen kişi sayısının 103 bin 268'e yükseldiği ifade edildi.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 1096 kişide virüs tespit edildiğini, 1311 kişinin iyileştiğini açıkladı.

Toplam can kaybının 445'e, vaka sayısının 106 bin 229'a, iyileşenlerin sayısının ise 97 bin 284'e ulaştığı kaydedildi.

- Filistin

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, yaptığı açıklamada Filistin topraklarında son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 422 kişide virüs tespit edildiğini, 772 kişinin sağlığına kavuştuğunu belirtti.

Keyle, vakalardan 335'inin Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da, 87'sinin Gazze'de tespit edildiğini ifade etti.

Böylece işgal ve abluka altındaki tüm Filistin topraklarında toplam can kaybı 445'e, vaka sayısının 55 bin 556'ya, sağlığına kavuşan sayısı da 48 bin 407'ye yükseldi.

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