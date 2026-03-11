  • İSTANBUL
Dünya Kuveyt, 8 İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu
Dünya

Kuveyt, 8 İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu

Kuveyt, hava sahasında 8 insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı.

Kuveyt, hava sahasında 8 insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı.

Kuveyt Ulusal Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Cadan Fazıl Cadan, yaptığı yazılı açıklamada, Ulusal Muhafızlar sorumluluğundaki bölgelerde 8 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Cadan, Ulusal Muhafız birliklerinin, Kuveyt ordusu ve emniyet güçleriyle koordineli olarak her türlü tehditle başa çıkmaya ve ülkenin güvenliğini istikrarsızlaştırma girişimlerine hazır olduğunu ifade etti.

Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da İran'dan ülkeye yönelik fırlatılan balistik füzelere karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, saldırı nedeniyle sirenlerin çalmaya başladığına dikkat çekilerek, vatandaşların güvenli yerlere gitmeleri uyarısında bulunuldu.

 

- ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

