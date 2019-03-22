"Kuvayi Milliye Destanı" Adana’da sahneleniyor
Nazım Hikmet’in Kurtuluş Savaşını anlatan "Kuvayi Milliye Destanı", Adana’da 23 Mart Cumartesi günü özel bir kareografi ile sahnelenecek.22 Mart 2019 Cuma 09:07
Nazım Hikmet’in Kurtuluş Savaşını anlatan "Kuvayi Milliye Destanı", Adana’da 23 Mart Cumartesi günü özel bir kareografi ile sahnelenecek.
13. Uluslararası Çukurova Sanat Günleri etkinlikleri kapsamında hazırlanan gösteriyi kentte bu yıl kurulan Müjinga Tiyatro Okulu öğrencileri sunacak. Gösteri, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’nin Adana Devlet Tiyatrosu arkasındaki Kültür Merkezi’nde saat 17.00’de başlayacak.
Gösteri sonunda, destanı sahneye uyarlayan, Adanalıların "Yeni Gelin" dizisinden tanıdığı oyuncu Zeynep Kankonde bir söyleşi de yapacak.
Gösterinin ücretsiz olduğu belirtildi.
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