Kutuplaştırmanın da nefret dilinin de hepsi bu solcularda! Kabataş Erken Lisesi'nde utandıran protesto

İstanbul’daki Kabataş Erkek Lisesi’nin 115. Geleneksel Pilav Günü’nde, okul müdürü Muharrem Bayrak ve Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı (KELEV) Başkanı Ahmet Çağlar katılımcılar tarafından hedef alınarak protesto edildi.

Bayrak ve Çağlar'ın konuşmaları sırasında düdük çalarak ve alkışlarla gerçekleştirilen protestoya gerekçe olarak, Üsküdar ve Ümraniye’de bulunan erkek yurtlarında yapılan cemaat toplantıları ve okul müdürünün liyakatsiz olması gösterildi.

Kutuplaştırıcı ifadelerle hedef aldılar!

Kabataş Erkek Liseliler Derneği Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu, protestolarını savunarak, "Bu eğitim yuvasında hiçbir zaman hiçbir siyasi ortamın yaratılmaması önem taşımaktadır. Okulumuzdaki bin kardeşimiz, bu ülkenin geleceğini yazmak için Anadolu’nun 81 ilinden burada eğitim görmektedir. Onların tecrübeli ellerde bu yolculuğuna eşlik edecek eğitimciler ve idarecilerle bir arada olması, Türkiye’mizin âli menfaatinedir." dedi.

Cansızoğlu sözlerine şöyle devam etti:

Mevcut okul idarecilerinin son bir yılda ortaya koydukları keyfi emrivakiler bizim gibi camialarda karşılık bulmaz. Bizim eğitim geleneğimiz, bu Cumhuriyet’in temel değerlerinin akıl ve bilimle taçlandırılmasından geçer. Karşılıklı diyalog ve fikir zenginliğinden beslenir. Ben, son derece ölçülü ve örnek bu protestonun devletimizin ilgili makamlarınca doğru değerlendirilerek gerekli iyileştirmelerin hayat bulacağına yürekten inanıyorum. Bizler, her daim okulumuz için gönüllü olarak emek vermeye devam edeceğiz. Birbirimizi anladığımız kadar büyüğüz. Her zaman dediğimiz gibi; Türkiye’nin sesi, Kabataş Erkek Lisesi’dir.

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