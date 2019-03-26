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Kütüphane haftası ne zaman?

1964 yılından bu yana kutlanan Kütüphane Haftası mart ayının son haftasıyla birlikte kutlanmaya başladı. Bu anlamlı haftada annelere güzel bir önerimiz var.

26 Mart 2019 Salı 07:36
Kütüphane haftası ne zaman?

Ülkemizde kitap okuma oranı ne yazık ki çok düşük. Özellikle son dönemde gençler kitaplar yerine sanal oyunlarla vakit geçirir oldu. Kitaplara el sürmeden büyüyen bir nesil söz konusuyken başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümet gençlere kitap sevgisini aşılamak için birçok adım atıyor. Hiç kuşku yok ki etrafındaki büyüklerin kitap okumaya başlamasıyla birlikte gençler de satırlar arasında kaybolmaya başlayacak.

Kütüphane Haftası ne zaman?

1964 yılından bu yana her sene mart ayının son haftası Kütüphane Haftası olarak kutlanıyor. Kütüphane Haftası'nın amacı ise çocuklara, gençlere kitap sevgisi aşılayabilmek. Bu anlamlı hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenerek hem aileler hem de çocuklar kitap okumaya teşvik ediliyor.

Annelere tavsiye

Çocuklara kitap sevgisini aşılama konusunda öğretmenler kadar annelere de büyük iş düşüyor. Bu anlamlı haftada anneler; tutun evlatlarınızın elinden en yakın kütüphanenin kapısını aralayın.

O bahaneler geride kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Millet Kıraathaneleri projesi de okuma seferberliği açısından son derece kıymetli. Kitap okuma alışkanlığı için illa kitap almaya gerek yok. Bunun için tüm şehirlerimizde halk kütüphaneleri bulunuyor. Aynı şekilde okul kütüphaneleri de çocuklar ve gençler için büyük bir hazine... Kısacası kitap okumak için bahanelerin ardına sığınma dönemi çok gerilerde kaldı.

 

Bu anlamlı haftayı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştığı bir video ile kutladı.

https://twitter.com/RT_Erdogan/status/1110239927470575617

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 07:36
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