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Dünya Kutup ayısı saldırdı: Bir kadın ve bir çocuğu öldürdü
Dünya

Kutup ayısı saldırdı: Bir kadın ve bir çocuğu öldürdü

ABD'nin Alaska eyaletinin batısındaki bir köyde kutup ayısının saldırısına uğrayan bir kadın ve bir çocuk, yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-18 22:45:00 -
Kutup ayısı saldırdı: Bir kadın ve bir çocuğu öldürdü

Alaska Eyalet Polisinden yapılan açıklamada, Wales şehrinin ücra bir köyünde, yerel saatle 14.30'da saldırı ihbarı alındığı bildirildi.

Bölgede birçok kişiyi kovaladığı belirtilen kutup ayısının, ilk belirlemelere göre, saldırdığı bir kadın ve bir çocuğun öldüğü ifade edildi.

Kutup ayısının, bölge halkı tarafından vurularak öldürüldüğü kaydedildi.

Ölenlerin kimlikleri açıklanmadı.

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