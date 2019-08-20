Kutsal topraklardan dönen hacılar dualarla karşılandı Hac ibadetini tamamlayıp kutsal topraklardan Nallıhan’a dönen hacılar, yakınları tarafından sevinç gözyaşları içinde karşılandı.

Hac ibadetini tamamlayıp kutsal topraklardan Nallıhan’a dönen hacılar, yakınları tarafından sevinç gözyaşları içinde karşılandı.

Nallıhan’dan hac görevini yerine getirmek için kutsal topraklara giden hacılar, hac ibadetlerini tamamlayıp Nallıhan’a döndüler. Sevinç ve gözyaşı ile karşılanan hacılar için dualar okundu.

Hacılar, gönüllerinin huzurla dolduğunu belirterek "Allah herkese inşallah hacı olmayı nasip eder" dediler.

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