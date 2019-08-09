0553 313 94 23

Kutsal topraklarda 500 Sağlık Bakanlığı personeli görevlendirildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:- "Türkiye olarak Mekke ve Medine'de toplam 140 yatağı olan 2 hastanemiz var. Bununla ilgili 500 sağlık personelimiz 2 ay boyunca görevlendirildi"- "(Ambulans helikopter) Çok riskli hasta grubunu ihtiyaç olduğu durumda Mekke veya Medine'den getirebilme imkanına da sahibiz. Bu hizmeti de vermeye devam ediyoruz. Geçen yıl bu anlamda 40 vatandaşımızı daha iyi bir hizmet için Mekke ve Medine'den Türkiye'ye taşıdık"

09 Ağustos 2019 Cuma 13:10
Kutsal topraklarda 500 Sağlık Bakanlığı personeli görevlendirildi

ANKARA (AA) - SÜLEYMAN TUNÇ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Mekke ve Medine'de toplam 140 yatağı olan 2 hastanesi olduğunu belirterek, "Bununla ilgili 500 sağlık personelimiz 2 ay boyunca görevlendirildi." dedi.

Bakan Koca, kutsal topraklardaki hacı adaylarının yaşayabileceği sağlık problemleri için verilecek sağlık hizmetlerine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak ilk defa hac ve umre için enfeksiyon kontrol rehberi yayımladıklarını anımsattı.

Koca, "Türkiye olarak Mekke ve Medine'de toplam 140 yatağı olan 2 hastanemiz var. Bununla ilgili 500 sağlık personelimiz 2 ay boyunca görevlendirildi. Bu hastanelerimizde yine fedakar bir şekilde gayretle çalışmalarına devam ediyor olacaklar." diye konuştu.

- Hacı adaylarına MERS-CoV uyarısı

Koca, ilk kez 2012'de tanımlanan ve solunum yolu ile bulaşan MERS-CoV aktivitesinin, Arap Yarımadası'nda ve özellikle Suudi Arabistan'da devam ettiğine dikkati çekti.

Özellikle hac döneminde sık sık karşılaşılan hastalıkların su ve gıda kaynaklı olduğunu belirten Koca, "Ayrıca solunum yolu hastalıkları da daha sık görülebiliyor. Kalabalık ortamlarda özellikle riskli hastalık grubunun maske kullanması son derece önemli." dedi.

Koca, Türkiye'nin, vatandaşları için Diyanet İşleri Başkanlığınca kurulan ve işletilen 2 hastanede 12 ambulansla hizmet verdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak hava ambulansı hizmetini vatandaşımıza verdiğimiz için çok riskli hasta grubunu ihtiyaç olduğu durumda Mekke veya Medine'den getirebilme imkanına da sahibiz. Bu hizmeti de vermeye devam ediyoruz. Geçen yıl bu anlamda 40 vatandaşımızı daha iyi bir hizmet için Mekke ve Medine'den Türkiye'ye taşımış olduk. O nedenle açıkta bulunanların yenilmemesinin, yeri geldiğinde el yıkama durumu yoksa el dezenfektanı kullanılmasının, kalabalık ortamlarda özellikle riskli grubunun maske takmasının önemli olduğunu söylemek istiyorum."

Koca, Türkiye'ye döndükten sonra ishal, ateş, öksürük ve nefes almada güçlük çekme gibi şikayetleri bulunan hacıların en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak, kutsal topraklardan döndüklerini hekime söylemeleri gerektiğini vurguladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 13:10
  1. 2019 hac ibadeti
  2. ambulans helikopter
  3. Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası
  4. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İYİ Parti'yi karıştıran "Meral Akşener'den FETÖ sistemi" iddiası
    1. İYİ Parti'yi karıştıran "Meral..
    2. Gezici sanatçılar ıslıklarken, Fransız..
    3. Büyükkılıç’ın videosu 192 bin kişi..
    4. Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere..
    5. Defolu çorapla dudak uçuklatan vurgun!
    6. Kıbrıs'ta kritik görüşme sona erdi
    7. HDP Sözcüsü Günay Kubilay:
    8. Futbol: TFF 1. Lig
    9. Kadın girişimci ’şalvar turizmi’ için..
    10. Çaldıran’a yapılacak 5 spor tesisi..
    11. Denizli'deki deprem
    12. Abdurrahim Albayrak, Falcao için..
    13. Migros ve Trendyol’dan iş birliği
    14. "Umarım avantajlarımızı..
    15. Kurban pazarında hareketlilik arttı,..
    16. Akıncı ve Anastasiadis’in görüşmesi..
    17. Badem çorbası | Sütlü tadıyla bol..
    18. Kurban Bayramı öncesinde gıda..
    19. Şehitler kabirleri başında dualarla..
    20. Kamudan ihraç edilen 6 kişiye FETÖ..
    21. İzinsiz bindiği motosiklet ile yedek..
    22. Sıcak hava dalgaları Büyük Set..
    23. "Rize-Artvin Havalimanı projesinin..
    24. Bayram tatlılarına ham ballı tavsiye
    25. Mecliste borçlanma tartışması
    26. Kıbrıslı liderlerin görüşmesi sona..
    27. Balkonda uyuşturucu satışına suçüstü..
    28. Süper Lig’de ilk haftanın hakemleri..
    29. Malatya’da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
    30. (Özel) Kendi kurduğu firmada işçi gibi..
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!