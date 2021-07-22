Kutsal kavramlarla alay eden Turgay Yıldız'ı böyle övdüler

Kutsal kavramları kendine espri malzemesi yaparak sözde mizah yapan tiyatrocu Turgay Yıldız, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti.

Bir süre önce kalp spazmı geçiren ve yoğun bakımda tedavi gören Turgay Yıldız'ın ölüm haberinin ardından solak mahalleden ve muhalefet kanadından çeşitli taziye mesajları geldi.

Dini kavramlar ile dalga geçen Turgay Yıldız'a methiyeler düzen solak mahallenin ve muhalefetin taziye mesajları şu şekilde:

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Ülkemizin değerli tiyatro sanatçılarından Turgay Yıldız'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Mizahı ile hatırlayacağımız kıymetli oyuncumuza Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Eleştirel tavrı ve hiciv yeteneğiyle tanıdığımız Tiyatrocu Turgay Yıldız’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Tiyatro oyuncusu ve televizyon sunucusu Turgay Yıldızın vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Turgay Yıldıza Allahtan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.

İlyas Salman: Bir oyuncağımız daha kırıldı, Turgay Yıldız’ı kaybettik. Başımız sağ olsun.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Ara ara mizah videolarını izlediğim, kısa süre önce de bir mülakatına rastlayıp ilgiyle dinlediğim değerli tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız ‘ın vefatından üzüntü duydum. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Siyasi hicvin usta ismi, tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız ve iş dünyasının duayen ismi Şevket Sabancı’nın vefatlarını üzüntüyle öğrendim. Merhumlara rahmet, ailelerine, sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: Başarılı tiyatrocu, eleştirel mizahın en usta uygulayıcılarından Turgay Yıldız’ın yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Allah’tan rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın: Gündemdeki konuların ustaca ve cesurca mizahını yapan, güldürürken düşündüren, değerli sanatçı Turgay Yıldız’ın hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Yüce Allah sanatçımıza gani gani rahmet etsin. Ruhunu şad, mekanını Cennet etsin. Ailesi ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Çok değerli bir sanatçımızı çok erken kaybettik. Derin bir üzüntü içindeyim. Paylaştığı skeçlerle yüzümüzü güldüren, kıymetli tiyatro sanatçımız Turgay Yıldız'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dilerim.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: Değerli bir sanat insanını, Turgay Yıldız'ı kaybettik. Kaybımız çok erken, üzüntümüz çok büyük. Ailesi ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Allah rahmet eylesin.

Zülfü Livaneli: Turgay Yıldız her zaman sevgiyle saygıyla anılacak. Nur içinde yatsın.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Değerli bir sanat insanını, Turgay Yıldız'ı kaybetmişiz. Gerçekten çok acı, çok erken, çok büyük bir kayıp. Allah rahmet eylesin. Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum.

Orhan Aydın: Canım kardeşim bıraktığın her şey bizimledir. Bunca nefret, kin, ölüm saçan, hak yiyiciler varken seni yitirmek çok acı. Toprağın çiçekler kokacak.