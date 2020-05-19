Kutlamalar vatandaşların ayağına gitti

Gönen’de sokağa çıkma yasağı 19 Mayıs coşkusunu engelleyemedi. Gönen’de sokağa çıkamayan vatandaşlara hizmet götüren Vefa Sosyal Destek Grubu Ekipleri sokaklarda araçları ile vatandaşa 19 Mayıs Bayram coşkusunu yaşattılar.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması Gönen Kaymakamı Arslan Yurt’un talimatıyla vatandaşların ayağına götürüldü. Bu kapsamda, Gönen Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu Ekipleri tarafından verilen hizmetlere bir yenisi daha eklendi. Ekip hizmet araçlarından oluşan sınırlı sayıda araç ile birlikte bayraklarla süslenen kamyonetten oluşan kortej, marşlar ve kahramanlık türküleri eşliğinde ana caddelerini dolaşarak vatandaşlara 19 Mayıs coşkusunu evlerinde yaşattı.

Şehit Kaymakam Rahmi Bey İlkokulu bahçesinde bulunan Vefa Sosyal Destek Grubu İletişim Merkezinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kortejin çıkışı Kaymakam Yurt tarafından başlatıldı. Kortejin geçişi sırasında vatandaşlar, camlardan ve balkonlardan coşkuya ortak olurken Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden temin edilen bayraklar vatandaşlara dağıtıldı.

Diğer taraftan vatandaşlara, araçlardan yapılan duyuru ile akşam saat 19.19’da balkon ve pencerelerden gür bir şekilde İstiklal Marşı’nı okumaya davet edildi.