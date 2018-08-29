Kütahya'nın Şaphane ilçesine yıldırım düştü, 20 esnaf zarar gördü

Yıldırım düşmesi sonucu Emniyet binasında, Kaymakamlıkta ve çevrede bulunan 20 esnaf ve bazı evlerde kullanılan elektronik eşyalar zarar gördü. Özellikle bir internet kafedeki bilgisayarların tamamı telef oldu. İşletme sahibi Ercan Badem çok madur olduğunu bildirdi. İlçede madur olan vatandaşlar zararlarının karşılanması için yetkililerden yardım istediler.