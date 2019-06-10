Kütahyalı sanatçıların Almanya çıkartması Almanyada yaşayan Kütahyalılar, kendi düğünlerinde Kütahyalı sanatçıları tercih ediyorlar.

Almanyada yaşayan Kütahyalılar, kendi düğünlerinde Kütahyalı sanatçıları tercih ediyorlar.

Almanyadaki hamsin yortusutatilini düğünlerile değerlendiren Kütahyalılar kendi yöresinden davet ettikleri sanatçılar ile düğünlerinde vatan özlemi gideriyorlar.

Kütahya’lı sanatçılar Kadriye ve Ali Saruhan, Veli Çelik , Halil İbrahim Kesen ve Süleyman Samur Kütahya’dan Almanya’ya gelerek Kütahya’lı gurbetçilerin düğünlerinde sahne aldılar.(YD-EFE)

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