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Kütahyalı dernekten Gana’ya yardım

Almanya’da faaliyet gösteren Gediz Kayaköylüler Yardımlaşma Derneği, Ramazan ayı dolayısıyla Ganalı müslümanlara nakdi yardımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 11:14:56 -
Kütahyalı dernekten Gana’ya yardım

Almanya’da faaliyet gösteren Gediz Kayaköylüler Yardımlaşma Derneği, Ramazan ayı dolayısıyla Ganalı müslümanlara nakdi yardımda bulundu.


Almanya Gediz Kayaköy Derneği Başkanı Mustafa Algan, yaptığı açıklamada, ’’Fitre ve zekatlarımızın birinci bölümünde hayırsever kardeşlerimizden gelen vekaletler Gana’da Yusuf Bamba kardeşimiz tarafından ihtiyaç sahibi Müslüman kardeşlerimize dağıtılmıştır. Fitre, sadaka ve zekatlarını vererek kampanyamıza destek olan kardeşlerimizden Allah razı olsun. Allah niyetlerini ve hayırlarını kabul etsin’’ dedi.


Ganalı yardım alan aileler tüm Türkiye’ye selam gönderirken Almanya Gediz Kayaköy Derneği Başkanı Mustafa Algan’a ve yardımlara destek veren tüm vatandaşlara teşekkür ettiler.

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