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Gündem Kütahya'dan batakhanelere büyük darbe! Tüm pavyonlar süresiz kapatıldı!
Gündem

Kütahya'dan batakhanelere büyük darbe! Tüm pavyonlar süresiz kapatıldı!

Yeniakit Publisher
2024-01-11 23:59:00 -
Kütahya'dan batakhanelere büyük darbe! Tüm pavyonlar süresiz kapatıldı!

Kütahya Valiliği, kentte faaliyet gösteren tüm pavyonların kapatıldığını açıkladı.

Kütahya’da faaliyet gösteren 10 pavyon, artan asayiş ve narkotik olaylarıyla nedeniyle süresiz kapatıldı.

Gelişme Kütahya Valiliği tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüz Sorumluluk bölgesi Vefa Mahallesi Sardunya Sokak üzerinde faaliyette bulunan pavyon ruhsatlı işletmelerde 2022 ve 2023 yılları içerisinde meydana gelen asayiş ve narkotik olaylarının artması, işletmelerde Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik çerçevesinde personel görevlendirilmemesi, ruhsat alınması için gerekli mevzuata aykırı fiziki eksiklikler tespit edilmesi nedeniyle Valilik makamının olurlarıyla ilimizde faaliyet gösteren pavyon ruhsatlı işletmeler mühürlenerek kapatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Kadın sömürüsünün yapıldığı pavyonlara yönelik Kütahya Valiliği'nin aldığı kararın tüm ülkeye örnek olması bekleniyor.
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