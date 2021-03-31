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Eğitim Kütahya'da yüz yüze eğitim iptal mi edildi?
Eğitim

Kütahya'da yüz yüze eğitim iptal mi edildi?

Kütahya'da yüz yüze eğitim iptal mi edildi? sorusu son dakika merak ediliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında vaka sayılarının yükselmelerinin ardından okullarda da il bazlı yüz yüze eğitime ara veriliyor. Peki, Kütahya'da yüz yüze eğitime ara mı verildi?

Yeniakit Publisher
2021-03-31 21:33:00 -
Kütahya'da yüz yüze eğitim iptal mi edildi?

Kütahya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir okulda yüz yüze eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Hamidiye Mahallesi'ndeki Dervişpaşa Kurtuluş Ortaokulunda öğretmen ve öğrencilerde pozitif vakalar tespit edildiği belirtildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından durumun değerlendirildiği aktarılan açıklamada, "Dervişpaşa Kurtuluş Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinde görülen Kovid-19 vakaları nedeniyle okulda bugün itibarıyla 10 gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime devam edilmesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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