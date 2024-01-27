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Yerel Kütahya'da yok artık dedirten görüntü
Yerel

Kütahya'da yok artık dedirten görüntü

Yeniakit Publisher
2024-01-27 09:19:00 -
Kütahya'da yok artık dedirten görüntü

Kütahya’da silah taciri 37 kurusıkı tabanca ile yakalandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde silah ticareti yapan şahısların tespitine yönelik Asayiş Şube Müdürlüğümüz ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından yapılan ortak çalışmalarda B.T. isimli şahsın kurusıkı tabancaları Kütahya’ya kargo yoluyla getirdiği ardından bu tabancaları namlusunu değiştirterek kuru sıkıdan bozma ruhsatsız tabanca halinde sattığı, kargoları R.E. isimli şahsın adına getirttiği ve kuru sıkı tabancaları iş yerine bıraktığı tespit edildi.

Alipaşa Mahallesi faaliyet gösteren iş yerinde yapılan aramalarda, toplam 37 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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