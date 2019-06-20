Kütahya’da Yoğun Bakım Enfeksiyonlarını Önleme Sempozyumu

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi koordinasyonunda kamu hastanelerinin yoğun bakım ünitelerinde hastane enfeksiyonlarını önlemek amacıyla sempozyum düzenlendi.

Program, düzenlenmesinde büyük katkıları bulunan Kütahya SBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Duygu Perçin Renders’ in takdimleriyle başladı.

Daha sonra enfeksiyon hastalıkları konusunda Türkiye’de önemli isimler arasında yer alan Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda görevli Prof. Dr. Gülden Ersöz Hastane enfeksiyonlarının nedenleri ve etkileri ve yoğun bakım enfeksiyonlarını önleme yolları hakkında katılımcılara eğitim verdi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Mersin Üniversitesinden konuda uzman doktor ve hemşirelerin sunumları ile devam eden sempozyumda Mersin Üniversitesi sağlık personellerince sergilenen “Atık mı Artık mı” adlı tiyatro gösterisi izleyicilerden büyük beğeni aldı.

Sempozyumda katılımcılara VİP önleme pratiği ve SVK önleme buketi konusunda uygulamalı eğitimler de verildi. Program eğitimcilere teşekkür belgesi takdimi ve katılımcılara katılım belgesi verilmesi ile sona erdi.