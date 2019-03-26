Kütahya’da ‘Yemyeşil Bir Yolculuk’ isimli fotoğraf sergisi Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Orman Haftası etkinlikleri kapsamında ‘Yemyeşil Bir Yolculuk’ isimli fotoğraf sergisi düzenlendi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Orman Haftası etkinlikleri kapsamında ‘Yemyeşil Bir Yolculuk’ isimli fotoğraf sergisi düzenlendi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce Sera Alışveriş Merkezinde düzenlenen “Yemyeşil Bir Yolculuk” isimli serginin açılışı Bölge Müdür Yardımcısı Cafer Bal tarafından yapıldı.

Sergide Kütahya fotoğrafları, orman yangını ve sonrasında yaşananların anlatıldığı fotoğraflar ve Orman Bölge Müdürlüğünün yaptığı çalışmaları anlatan fotoğraflar yer aldı.

Sergide Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü personeli tarafından çocuk ve yetişkinlere çeşitli broşürler dağıtılarak serginin amacı vatandaşlara aktarıldı.

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