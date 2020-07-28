Kütahya'da uyuşturucu şüphelisi yakalandı
KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kadın yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, taksi ile kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Kütahya-Eskişehir kara yolundaki polis noktasında durdurulan araçta yapılan aramalarda 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Bursa'dan Kütahya'ya uyuşturucu getirdiği belirlenen F.A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Zanlının aynı suçtan emniyette kaydı bulunduğu öğrenildi.