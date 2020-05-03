  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 03:26:44 -
Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde H. A. Y. ve M. U. isimli şahısların Bursa’dan Gediz ilçesine uyuşturucu madde getireceği duyumu alınmasının ardından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şahısların yapılan üst aramalarında ve 43 EZ 660 plakalı araçta yapılan aramada 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı olan payk, 2 gram metamfetamin maddesi 1 adet uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen hap ve 53 adet kenevir tohumu ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıslar yapılan işlemelerinin ardından Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı