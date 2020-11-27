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Yerel Kütahya'da uyuşturucu operasyonu
Yerel

Kütahya'da uyuşturucu operasyonu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 12:48:00 - 2020-11-27 12:49:12
Kütahya'da uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda, 810 gram sentetik uyuşturucu ile 2 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 7 bin lira ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen S.M, O.B, E.D, V.Ç, S.S, Ş.B.A. ve K.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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