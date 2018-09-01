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Kütahya’da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Tavşanlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

01 Eylül 2018 Cumartesi 12:33
Kütahya’da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Kütahya’dan Tavşanlı istikametine gitmekte olan Mustafa T. idaresindeki 43 SH 765 plakalı otomobil ile Kayı Köy istikametinden dönüş yapan Özel bir sürücü kursu kursiyeri Remziye Ş. idaresindeki 43 UY 681 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücü Mustafa T. ile aynı araçta bulunan N.B. ve C.T. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. (Tİ - EFE)

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 12:33
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