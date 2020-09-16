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Aktüel Kütahya'da tarihi eser satmaya çalıştığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı
Aktüel

Kütahya'da tarihi eser satmaya çalıştığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-16 19:30:58 -
Kütahya'da tarihi eser satmaya çalıştığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, Roma dönemine ait tarihi eserleri satmaya çalıştığı ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Geven Mahallesi yakınlarında tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, tarihi eser satmaya çalıştığı ileri sürülen S.P, H.D. ve E.Y'yi yakaladı.

Şüphelilerin araç ve üst aramasında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 haç, 1 mühür, 1 yüzük ve 1 obje olmak üzere toplam 7 tarihi eser ele geçirildi.

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