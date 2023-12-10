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Yerel Kütahya’da şüpheli 2 şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirildi
Yerel

Kütahya’da şüpheli 2 şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2023-12-10 07:33:00 -
Kütahya’da şüpheli 2 şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya’da polis ekiplerince bir parkta şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde yapılan kontrollerde 2 şahsın üzerinde 14 adet sentetik ecza hap ve 2.20 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından Bahçelievler Mahallesi, Soğuk Çeşme Parkında şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde yapılan kontrollerde O.E. (24) isimli şahıstan,14 adet ecza hap ve M.Y. (30) isimli şahıstan kağıda sarılı vaziyette 2.20 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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