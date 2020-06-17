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Kütahya'da suçüstü yakalanan 4 uyuşturucu şüphelisinden ikisi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-17 13:40:55 -
Kütahya'da suçüstü yakalanan 4 uyuşturucu şüphelisinden ikisi tutuklandı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir ihbar üzerine uyuşturucu sattığı iddia edilen Hasan Hüseyin G'yi (43) takibe aldı.

Zanlı, kiraladığı otomobille gittiği Meydan Mahallesi Musalla Caddesi'nde M.A. (37) ve F.A'ya (34) uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı. Bu kişilerin üzerlerinde yaklaşık 3 gram esrar ele geçirildi.

Hasan Hüseyin G'nin ifadesi doğrultusunda aynı mahalledeki Onur Ç'nin (20) kaldığı apart dairesine de operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda yaklaşık 14 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Hasan Hüseyin G. ile Onur Ç, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. M.A. ve F.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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