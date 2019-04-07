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Kütahya'da sualtı hokeyi yarışmaları sona erdi

- ODTÜ Su Sporları Kulübü, Kadınlar Federasyon Kupası ile Türkiye Sualtı Hokeyi 23 Yaş Altı Erkekler Şampiyonası'nda birinciliği elde etti

07 Nisan 2019 Pazar 16:42
Kütahya'da sualtı hokeyi yarışmaları sona erdi


KÜTAHYA (AA) - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Kütahya'da düzenlenen Türkiye Sualtı Hokeyi 23 Yaş Altı Erkekler Şampiyonası ve Kadınlar Federasyon Kupası müsabakaları sona erdi.

TSSF'nin 2018 yılı faaliyet programında yer alan organizasyon kapsamında düzenlenen şampiyonada, 18 spor kulübünden kadın ile erkek takımları madalya ve kupa için mücadele verdi.

Dumlupınar Üniversitesindeki (DPÜ) olimpik yüzme havuzunda gerçekleştirilen ve 4 gün süren müsabakalarda, Kadınlar Federasyon Kupası Yarışması'nda birinciliği ODTÜ Su Sporları Kulübü, ikinciliği Buz Sualtı Spor Kulübü, üçüncülüğü de Bilimsel Yüzme Eğitim Spor Kulübü elde etti.

Türkiye Sualtı Hokeyi 23 Yaş Altı Erkekler Şampiyonası'nda ise ODTÜ Su Sporları Kulübü birinci, Deniz Yıldızları Spor Kulübü ikinci, Denizaltı Su Sporları Kulübü de üçüncü oldu.

Derece elde eden takımlara, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kütahya Şube Başkanı Mehmet Acet tarafından madalya ile kupaları verildi.

TSSF Başkan Yardımcısı Atilla Aras, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyon olan ve dereceye giren takımları başarılarından dolayı tebrik etti.

Türkiye'nin sualtı sporları alanında dünyada adından söz ettirdiğini belirten Aras, "Çalışarak, alt yapıya önem vererek Türkiye'yi sualtı sporları arasında dünyada önemli yerlere getirmeyi başardık. Sualtı hokeyinde Avrupa ve dünya şampiyonluklarımız var. Kütahya'da gerçekleştirdiğimiz şampiyonayı milli takım hocalarımız da takip etti. Buradaki sporculardan, dünya şampiyonluğunu elde etmek için milli takımımızı oluşturacağız." diye konuştu.


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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 16:42
  1. kupa
  2. Kütahya
  3. Sualtı Hokeyi
  4. şampiyona

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