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Aktüel

Kütahya'da sıcak su kaynağında erkek cesedi bulundu

Yeniakit Publisher
2020-05-31 14:31:24 -
Kütahya'da sıcak su kaynağında erkek cesedi bulundu

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde sıcak su kaynağında erkek cesedi bulundu.

Sefaköy yakınında yer alan ve halk arasında "Uyuz Hamamı" olarak bilinen doğal sıcak su kaynağında hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, hareketsiz yatan kişinin öldüğünü tespit etti.

Hasan Şafak'a (49) ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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