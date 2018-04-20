THY - Baltık
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kütahya'da şarampole yuvarlanan TIR'ın sürücüsü ağır yaralandı

Çavdarhisar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan toprak yüklü TIR, şarampole yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan sürücü Faruk Gedik (62), hastanede tedaviye alındı.

20 Nisan 2018 Cuma 11:31
Kütahya'da şarampole yuvarlanan TIR'ın sürücüsü ağır yaralandı

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında, Kütahya- Çavdarhisar yolu Susuzkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Kütahya'dan Çavdarhisar yönüne giden Faruk Gedik (62) yönetimindeki 35 HA 0384 plakalı toprak yüklü TIR, kontrolden çıkarak, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Gedik ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı Gedik'i ambulansla Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Faruk Gedik'in sağlık durumunun kritik olduğu belirtilirken, jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 11:31
  1. Kütahya
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanya'da "polis" krizi büyüyor
    1. Almanya'da "polis" krizi büyüyor
    2. Düzce'de terör propagandası yapan baba..
    3. Bakan Çavuşoğlu'ndan Mustafa Akıncı..
    4. Gümüşhane’de 7 katlı apartman..
    5. Burdur’da FETÖ/PDY operasyonu: 6 kişi..
    6. Kulüpler Birliği'ne zehir zemberek..
    7. TBMM'de erken seçim startı verildi
    8. Sürücüler dikkat! Radar denetimlerinde..
    9. Kazdağları'nda yangın
    10. Fenerbahçe'den yaylım ateşi! "En büyük..
    11. ABD'nin küstah açıklamasına sert..
    12. Mustafa Destici: Bizim adayımız da odur
    13. Yerli iletişim platformu 'İletee'..
    14. Veysel Eroğlu'ndan seçim açıklaması:..
    15. Türkiye'den darbecileri salıveren..
    16. Yozgat’ta kablo hırsızı 2 kişi..
    17. Alkollü sürücünün şehit ettiği polisin..
    18. TTSO: Bankalar firmalara destek olmalı
    19. ATO başkanı seçildi
    20. MHP yeni sistemi teşkilatına kitapla..
    CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
    CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
    Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
    Hangi ilimizde hangi Allah dostu var? İşte evliyalar haritası..
    Hangi ilimizde hangi Allah dostu var? İşte evliyalar haritası..
    Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!
    Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
    Türkler yaptı! İlk müşteriler ABD ordusu ve NASA oldu
    Türkler yaptı! İlk müşteriler ABD ordusu ve NASA oldu