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Yerel Kütahya’da polisin park, bahçe ve okul çevresi uygulamasında uyuşturucu ele geçirildi
Yerel

Kütahya’da polisin park, bahçe ve okul çevresi uygulamasında uyuşturucu ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2023-12-20 11:50:00 -
Kütahya’da polisin park, bahçe ve okul çevresi uygulamasında uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya’da polis ekiplerince park, bahçe ve okul çevresi uygulamasında 1.41 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğine bağlı ekipler tarafından Ok Meydanı Mahallesi, Sultan Bağı Mahallesi, Fatih Mahallesi, Yenidoğan Mahallesi, Servi Mahallesi, Börekçiler Mahallesi, Hamidiye Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, Ziraat Mahallesi, Dumlupınar Mahallesi, Zafertepe Mahallelerinde bulunan okul çevrelerinde şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde yapılan uygulamada, toplam 84 şahıs ve 34 aracın GBT sorgusu ve kontrolleri yapıldı, 1 şahıstan 1.41 gram metamfetamin ele geçirildi.

 

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