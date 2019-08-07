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Kütahya'da otomobil direğe çarptı: Ölü ve yaralılar var

Kütahya'da otomobilin direğe çarpması sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:59
Kütahya'da otomobil direğe çarptı: Ölü ve yaralılar var

Yaşar Demir'in (47) kullandığı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar Çevre Yolu'nun gar mevkisinde refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp devrildi.

Otomobilde bulunan Basri Kocabıyık (54) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Yaşar Demir ile Metin İçyılmaz (54) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:59
  1. Kütahya-Afyonkarahisar Çevre Yolu
  2. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  3. 112 Acil Servis ekipleri
  4. Kütahya

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