Kütahya'da otomobil direğe çarptı: Ölü ve yaralılar var
Kütahya'da otomobilin direğe çarpması sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:59
Yaşar Demir'in (47) kullandığı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar Çevre Yolu'nun gar mevkisinde refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp devrildi.
Otomobilde bulunan Basri Kocabıyık (54) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Yaşar Demir ile Metin İçyılmaz (54) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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