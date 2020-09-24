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Aktüel Kütahya'da ormanda kaybolan kişinin cesedi bulundu
Aktüel

Kütahya'da ormanda kaybolan kişinin cesedi bulundu

Yeniakit Publisher
2020-09-24 14:29:03 -
Kütahya'da ormanda kaybolan kişinin cesedi bulundu

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde ormanlık alanda kaybolan kişinin cesedi gölette bulundu.

Murat Dağı yakınında yer alan Kırcıoğlu Yaylası'ndaki evinden 17 Eylül sabahı yürüyüş yapmak için ayrıldıktan sonra haber alınamayan Mustafa Demirci'yi (44) arayan ekipler, çalışmalarını Tahtaoluk mevkisinde yoğunlaştırdı.

Arapoğlu Göleti'nde bulunan Demirci'nin cansız bedeni, sudan çıkarılarak Gediz Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Demirci'nin ölüm nedeni, otopsi sonucunda belirlenecek.

Mustafa Demirci için jandarma, AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, Gediz Belediyesi ve Gediz Off-Road Kulübü gönüllülerinden oluşan yaklaşık 100 kişilik ekiple bölgede arama başlatılmıştı.

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